Borsadan kapanış rekoru
Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da haftalık kapanış rekoru kırıldı. BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,29 değer kazancıyla 10.771,36 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,43 puan artarken, toplam işlem hacmi 97,4 milyar lira oldu.BIST 100 YÜKSELİŞLE TAMAMLADI
BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamlarken, 10.771,36 puanla tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.
Bankacılık endeksi yüzde 1,83, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.EN ÇOK KAZANIDRAN SEKTÖR ENDEKSİ SPOR
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,55 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,32 ile iletişim oldu.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin temkinli açıklamaları ve Avrupa'daki seçim belirsizliklerinin etkisiyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını belirtti.AVRUPA PİYASALARINDA SERT DALGALANMA
Bugün Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin 50 seviyesinin altında geldiğine dikkati çeken analistler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un erken seçime gitme kararının özellikle Avrupa piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtığını ve yatırımcıların ekonomik toparlanmanın aşırı sağcı liderler tarafından bastırılabileceği endişesine yol açtığını söyledi.MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT BIRAKABİLİR
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.