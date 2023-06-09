VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Trump'ın "gizli belgelere" ilişkin davayla ilgilenecek hukuk ekibi değişti
Çanakkale ve Muğla açıklarında 107 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bakan Koca, Türkiye'de akciğer nakli yapılan en yaşlı hastanın durumunun iyi olduğunu açıkladı
Eski ABD Başkanı Trump hakkındaki "gizli belgeler"e ilişkin dava dosyası kamuya açıklandı
DMM'den Başkan Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
"Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan özel yeteneklere sahip kilit oyuncular"
09 Haziran 2023 Cuma 18:45:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 18:45:00

Borsadan haftalık kapanış rekoru

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,31 değer kazancıyla günü 5.626,49 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 72,49 puan artarken, toplam işlem hacmi 89 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,68 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,72 ile iletişim, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının "şahin" politikaları yakında terk edebileceği beklentisinin güçlenmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalara göre, Fed'in 14 Haziran'da 25 baz puan faiz artıracağına yönelik öngörüler yüzde 28 seviyesinde.

Avro Bölgesi'nin resesyona girmesine karşın Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik fiyatlamalarda bir değişiklik olmazken, bankanın 15 Haziran'daki toplantıda 25 baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

ECB'nin sene sonuna kadar toplamda 50 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan, Dr. Hafize Gaye Erkan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) atanan ilk kadın başkan olurken, Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığına getirildi.

Haftaya Fed, ECB ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararları ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde ödemeler dengesi, işsizlik oranı, bütçe dengesi, konut satışları, TCMB piyasa katılımcıları anketi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, sanayi üretimi, perakende satışlar, Avro Bölgesi'nde enflasyon, sanayi üretimi, Almanya'da enflasyon, Çin'de sanayi üretimi ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.700 ve 5.850 seviyelerinin direnç, 5.500 ve 5.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının nisanda 4,47 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

Etiketler : borsa bist 100 endeksi piyasalar
Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması

Gönül Dağı'nda 100. bölüm kutlaması
Alerji tedavisi devam ediyor

Alerji tedavisi devam ediyor
'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!

'Rezil Beşiktaşlı' tepkisi!
Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım

Çocuğumun mezar yerini hazırlamıştım
Mavi, Hande'nin yanından ayrılmıyor

Mavi, Hande'nin yanından ayrılmıyor
Müstakbel damat partiyi bastı

Müstakbel damat partiyi bastı
Icardi ile düete çıkıyor

Icardi ile düete çıkıyor
Gül elçisi oldu

Gül elçisi oldu
Ailesi için endişeleniyor

Ailesi için endişeleniyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX