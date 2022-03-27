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27 Mart 2022 Pazar 11:38:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 11:38:00

Borsada hizmet sektörü şirketlerinin karı 2021'de yaklaşık 5 katına çıktı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da ana sektör endeksleri arasında geçen yıl oransal olarak en fazla kar artışı hizmet sektörü altında işlem gören şirketlerde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da işlem gören ana sektör endeksleri arasında hizmet sektörüne dahil şirketlerin karı, geçen yıl 2020'ye kıyasla yaklaşık 5 katına çıktı.

Söz konusu dönemde hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karı, 8 milyar 248 milyon liradan 37 milyar 627 milyon liraya yükseldi.

Miktar bazında bakıldığında, ana sektör endeksleri arasında en fazla karı mali endeks altında işlem gören şirketler elde etti. Söz konusu şirketlerin karı yüzde 139,4 artışla 146 milyar 161 milyon liraya çıktı.

Geçen yıl sanayi şirketlerinin karı, bir önceki yıla göre yüzde 162,3 artarak 83 milyar 916 milyon liraya, teknoloji şirketlerinin karı da yüzde 54,2 yükselerek 8 milyar 635 milyon liraya ulaştı.

Alt sektör endekslerinde en çok banka dışı likit 10 endeksine dahil şirketlerin karı arttı

Alt sektör endekslerine bakıldığında, 2021'de oransal olarak en fazla karı artan banka dışı likit 10 endeksine dahil şirketler oldu. Söz konusu şirketlerin karı 5 milyar 926 milyon liradan 56 milyar 547 milyon liraya yükseldi. Bu sektörü sırasıyla gayrimenkul yatırım ortaklığı, kimya, petrol, plastik, elektrik ve metal ana sanayi sektörlerine dahil şirketler izledi.

Geçen yıl gayrimenkul yatırım ortaklığı altında işlem gören şirketlerin karı, yaklaşık 7 katına çıkarak 25 milyar 261 milyon liraya yükseldi.

Kimya, petrol, plastik şirketlerinin karı yaklaşık 7 katına ulaşarak 16 milyar 555 milyon liraya çıktı.

Elektrik sektörüne dahil şirketlerin karı 6 katı aşkın artışla 4 milyar 498 milyon liraya, metal ana sanayi sektörüne dahil şirketlerin karı da 4,5 kat yükselişle 27 milyar 434 milyon liraya ulaştı.

Zarar açıklayan sektör endeksi yok

Alt sektör endeksleri arasında bütün sektör endeksleri kar açıkladı. En fazla karı 58 milyar 808 milyon lirayla holding ve yatırım şirketleri elde ederken, en az kara 71 milyon 15 bin lirayla turizm şirketleri sahip oldu.

Sadece gıda, içecek şirketlerinin karı azaldı. Gıda, içecek sektörüne dahil şirketlerin karı yüzde 0,74 azalarak 4 milyar 130 milyon liraya geriledi.

2020'de 7 milyar 895 milyon lira zarar eden ulaştırma şirketleri ise geçen yıl 7 milyar 76 milyon lira kara döndü.

Borsa İstanbul'da sektör endeksleri altında işlem gören şirketlerin 2020 ve 2021 yılındaki toplam kar ve kar değişimleri şöyle:

Sektör endeksleri2021 yılı kar (TL)2020 yılı kar (TL)Kar değişim (yüzde)
BIST HİZMETLER37.627.820.1118.248.614.690356,17
BIST SINAİ83.916.180.26631.996.730.529162,26
BIST MALİ146.161.623.79861.046.188.978139,43
BIST TEKNOLOJİ8.635.922.3355.601.693.31954,17
Etiketler : Borsa İstanbul BIST Gıda içecek sektörü
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