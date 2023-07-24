Borsa rekor tazeledi: BIST 100 endeksi gün içinde en yüksek seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 7,35 puan artarak 6.695,14 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 42,25 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 6.730,03 puandan başladı. Gün içinde en düşük 6.626,30, en yüksek 6.807,95 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 6.695,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,94 ve hizmetler endeksi yüzde 0,73 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 29,47 puan ve yüzde 0,41 düşüşle 7.236,75 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 47'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Kardemir (D) ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU 1.959 DOLAR



Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.959 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 azalışla 1 milyon 715 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,9024 lira, satışta 27,0102 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,8756 lira, satışta 26,9832 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1070, sterlin/dolar paritesi 1,2820, dolar/yen paritesi de 141,3 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,2 artışla 82,4 dolardan işlem görüyor.