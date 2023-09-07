VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zelenskiy'den Odessa açıklaması: Hava savunma sisteminin önemli ölçüde güçlendirilmesi gerek
ABD'de sığınmacı krizi büyüyor: "New York'u kaybetmek üzereyiz"
İşte maliyeti! Fredrik Midtsjö, resmen Pendikspor'da
Ağustos ayında 8,7 milyon yolcu THY'yi tercih etti
Bakan Fidan, USCMO heyetini kabul etti
Bakan Özhaseki, deprem için kırmızı çizgiyi çekti: "Asla izin vermeyeceğiz"
07 Eylül 2023 Perşembe 18:35:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 18:35:00

Borsa İstanbul'dan rekor: Tüm zamanların en yüksek günlük kapanışı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,91 değer kazanarak günü 8.337,67 puanla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,91 değer kazanarak günü 8.337,67 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.358,03 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 156,00 puan artarken, toplam işlem hacmi 149,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,11 ve holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,39 ile sigorta, en çok kaybettiren ise yüzde 0,99 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez'in devam eden 17 milyar dolarlık programa ek olarak, üç yıl içinde Dünya Bankası Yönetim Kurulu'na 18 milyar dolarlık yeni operasyonlar hazırlamayı ve sunmayı öngördüklerini açıklamasıyla Borsa İstanbul'da risk iştahı arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 1 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 325 milyon dolar artarak 120 milyar 624 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi üst üste 12'inci haftaya taşındı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarına devam edebileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, bankanın kasım toplantısında ise 25 baz puan faiz artırma ihtimalinin ise yüzde 43 seviyesinde bulunduğunu aktardı.

Analistler, söz konusu gelişmede, dün hizmet sektörüne ilişkin açıklanan verilerin beklentilerden iyi gelmesinin etkili olduğunu belirterek, bankanın sıkılaştırıcı para politikasına devam edebileceğine ilişkin tahminlerin güçlendiğini söyledi.

Öte yandan, Fed'in ülkedeki ekonomik aktivitenin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerini içeren "Bej Kitap" raporunda, temmuz ve ağustos aylarında ekonomik büyümenin "ılımlı" olduğu ve ülke genelinde istihdam artışının yavaşladığı bildirildi.

Yarın yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasaların odağında bulunacağını dile getiren analistler, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, Almanya'da enflasyon, ABD'de toptan stokların öne çıkacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : BORSA REKOR BIST 100 ENDEKSİ
Sinan'dan ‘Müjde' var

Sinan'dan ‘Müjde' var
Futbolculuktan otelciliğe

Futbolculuktan otelciliğe
Kazadan geriye kalan...

Kazadan geriye kalan...
Sevgilisinin adı kolunda

Sevgilisinin adı kolunda
Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine

Konserin geliri şehit ve gazi ailelerine
Hayatım film olsun

Hayatım film olsun
Oyunculuğa yeşil ışık yaktı

Oyunculuğa yeşil ışık yaktı
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
Kolunda bir milyon taşıyor

Kolunda bir milyon taşıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX