VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tahliye açıklaması
#CANLI AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
Borsa İstanbul VİOP'ta Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmeleri...
Rotalarını Türkiye'ye çevirdiler
1915 Çanakkale Köprüsü müjdesi
İşgalin Rusya'ya faturası ağır oldu!
10 bin sözleşmeli, 10 bin sürekli işçi alımı yapılacak!
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na emoji yanıt
İkiyüzlülüğe çarpıcı tepki: Ders olarak izleteceksin!
Kabine toplantısında gündem yoğun!
Rus birlikleri bomba yağdırdı!
Kahkaham şifa dağıtıyor
Sık seyahat etmekten şikayetçi
‘Münaşaka'İstanbul'da
10 video klip
Eleştirenlerin psikolojik durumuna bakılmalı
Dağda enerji topladı
Yurt dışında 'ev'lendiler
Yeni kar yağışı geliyor
Çocuklarda karın ağrısı "Apandisit" sinyali
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 15 Mart
Kanseri yenen kadınlar için "anne olmak" hayal değil
Tüp bebek tedavisinden önce kilo verin
Konsantrasyon sorunuyla başa çıkmak mümkün
15 Mart 2022 Salı 12:30:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 12:30:00

Borsa İstanbul VİOP'ta Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmelerini İşleme Açtı

ABONE OL

Borsa İstanbul, Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmelerini Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 15 Mart 2022 tarihinde işleme açtı.

Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) Vadeli İşlem Sözleşmelerinin dayanak varlıkları 2023, 2026 ve 2030 vadeli devlet iç borçlanma senetleri olacak. Söz konusu dayanak varlıklar piyasayı temsil kabiliyeti olan, likiditesi yüksek, DİBS Piyasa Yapıcılığı Sistemi içinde bulunan 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık gösterge niteliğindeki kıymetler olarak seçilmiştir.

Fiziki Teslimatlı Devlet İç Borçlanma Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha sağlıklı bir şekilde yönetmelerine, spot/vadeli piyasa arasındaki akışkanlığı sağlayarak tahvil ve bono piyasasındaki derinliğin artmasına ve daha etkin fiyat oluşumuna imkân verecek. Takasbank'ın Merkezi Karşı Taraf hizmeti vereceği bu sözleşmeler, ilgili DİBS'in vade sonunda fiziki teslimatı ile sonlanacak. DİBS vadeli işlem sözleşmeleri, bankaların yanı sıra tahvil portföyü bulunan ve piyasa faiz oranlarının değişiminden korunmak isteyen yatırımcılara da hitap edecek.

Etiketler : Senedi Vadeli İşlem Sözleşmeleri Takasbank DİBS
Bergen ve Nadire'ye Thelma&Louise benzetmesi

Bergen ve Nadire'ye Thelma&Louise benzetmesi
Orhan Baba'yla hatıra fotoğrafı

Orhan Baba'yla hatıra fotoğrafı
Kimse aldatılmayı hak etmez

Kimse aldatılmayı hak etmez
‘Kuruluş Osman'ın Bizanslı Samuel'i

‘Kuruluş Osman'ın Bizanslı Samuel'i
Demet'in yıldızlı hayali

Demet'in yıldızlı hayali
Buzağı ‘Şere' bebekleri oldu

Buzağı ‘Şere' bebekleri oldu
Karın tadını çıkardılar

Karın tadını çıkardılar
Baba-oğul düeti

Baba-oğul düeti
12 yıllık emek

12 yıllık emek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER