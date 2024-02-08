VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM, İsrail ordusunun Gazze'deki sivil altyapı ve yerleşim yerlerini "tampon bölge" kurmak için tahri...
DSÖ: Gazze'de herkes aç. Çoğu açlıktan ölüyor. Yeterli gıda olmazsa daha fazla insan hastalanacak ve...
Başkan Erdoğan'dan Sincik Kaymakamlığına ziyaret
Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye 41 bin lira ceza
Borsa İstanbul rekor tazeledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi
Ukrayna ordusunda deprem! Genelkurmay Başkanı Zalujnıy görevinden alındı
08 Şubat 2024 Perşembe 19:51:00 - Güncelleme:08 Şubat 2024 Perşembe 19:51:00

Borsa İstanbul rekor tazeledi! Tüm zamanların en yüksek seviyesi

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 1,21 değer kazancıyla günü 8.949,79 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Borsa İstanbul tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 8.990,37 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 106,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 120,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12, holding endeksi yüzde 1,73 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,32 ile gıda içecek, tek gerileyen ise yüzde 5,10 ile sigorta oldu.

Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmayı sürdürdüğüne yönelik sinyallerin sıcaklığını korumaya devam ettiğini belirterek, bu durumun Fed yetkililerinin açıklamalarında temkinli olmasına neden olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan ilk "Enflasyon Raporu" toplantısında, parasal sıkılığın fiyatlama davranışlarına yansımasının öngördüklerinden daha güçlü olduğunu ifade etti.

2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu aktaran Karahan, 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olduğunu kaydetti.

Yarın yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyonun öne çıkacağını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.960 ve 9.000 puanın direnç, 8.750 ve 8.620 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : bist 100 kapanış rekoru en yüksek endeks BORSA İSTANBUL
Çekim öncesi okuma provası

Çekim öncesi okuma provası
Eğlence zamanı

Eğlence zamanı
"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"

"Yabancı arkadaşlarım adımı söylerken zorlanıyor"
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Kar tatilinde

Kar tatilinde
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Anne oldu

Anne oldu
"İkinci el kıyafet alıyorum"

"İkinci el kıyafet alıyorum"
Çifte heyecan

Çifte heyecan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX