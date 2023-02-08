08 Şubat 2023 Çarşamba 17:39:00 - Güncelleme:08 Şubat 2023 Çarşamba 17:39:00
Borsa İstanbul 5 gün kapatıldı, bugünkü işlemler de iptal edildi
Kaynak: AA
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Borsa İstanbul'da yapılan açıklamada, "Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verildi." denildi.
Borsa İstanbul'da yapılan açıklamada, "Pay Piyasası ile VİOP bünyesindeki pay ve pay endeksi türev pazarlarının 5 iş günü kapatılmasına ve bugünkü işlemlerin iptaline karar verildi." denildi.
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