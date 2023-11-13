VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Türksat Uydu Yer Sistemleri Yedeklilik Merkezi'ni anten ve alt sistemleriyle hizmete hazır hale get...
Fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticaret açıklaması
Papua Yeni Gine'de 6,1 büyüklüğünde deprem
Beyoğlu'ndaki terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti
İslam İşbirliği Gençlik Forumu... 2024 İslam Dünyası Gençlik Başkenti Şuşa oldu
Türkiye'den Gazze'ye yardım amacıyla gönderilen gemi Mısır'a ulaştı
13 Kasım 2023 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 10:45:00

Borsa haftaya yükselişle başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,17 yükselişle 7.784,33 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,99 puan artışla ve yüzde 0,17 değer kazanarak 7.784,33 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,13 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,93 ile bilişim, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Cuma günü, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kaybıyla 7.771,34 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü belirterek, bu hafta gözlerin dünya genelinde açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini söyledi.

Analistler, Türk Hava Yolları (THY) yönetiminin, tarihinin en büyük uçak siparişi için Airbus yetkilileri ile İstanbul'da bir araya geldiğine yönelik haber akışının hisse fiyatında oynaklığı artırabileceğini söyledi.

Bugün yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ancak İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, yurt içinde ise ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.850 ve 7.950 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade ederek, 7.750 ve 7.650 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Ekonomistler, cari işlemler hesabının eylül ayında 1 milyar 529 milyon dolar fazla vermesini bekliyor.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Hayali Harbiye sahnesi

Hayali Harbiye sahnesi
Ünlü top modelden Türkiye mesajı

Ünlü top modelden Türkiye mesajı
Kovboy sürprizi

Kovboy sürprizi
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Ayrılmadılar

Ayrılmadılar
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Aşçılığa merak sardı

Aşçılığa merak sardı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX