VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Bunlara vatanımızı böldürtmeyeceğiz
"Yatırım alanlarını depremzede illerimizde belirledik"
"Hızlı tren hattıyla Trabzon-Ankara arası 4,5 saate düşecek"
Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandırma projesi'ne tepki
Kemal Derviş hayatını kaybetti
Arap dünyasından şarkılı destek!
08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:23:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2023 Pazartesi 10:23:00

Borsa haftaya yükselişle başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,74 artışla 4.433,26 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,50 puan ve yüzde 0,74 değer kazanarak 4.433,26 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,93 ve holding endeksi yüzde 0,92 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 0,84 ile tekstil oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,86 değer kaybederek günü 4.400,76 puandan kapattı.

Cuma günü açıklanan verilere göre, ABD'de tarım dışı istihdam nisanda 253 bin kişi artarak beklentileri aşarken, işsizlik oranı yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi.

Analistler, ABD ekonomisine ilişkin gelişmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade ederek, ülkede cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla küresel pay piyasalarının pozitif seyrettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.360 ve 4.300 seviyelerinin destek, 4.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi piyasalar
Sahnede böbrek taşı düşürmüş

Sahnede böbrek taşı düşürmüş
Kızını omzunda taşıdı

Kızını omzunda taşıdı
Tenis kortunda defile

Tenis kortunda defile
Leclerc'e İstanbul daveti

Leclerc'e İstanbul daveti
Eski halinden eser yok

Eski halinden eser yok
Sokaktan stüdyoya

Sokaktan stüdyoya
Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu

Sosyal medyadaki yazıları kitap oldu
Çağla Şıkel garajını spor salonuna çevirdi

Çağla Şıkel garajını spor salonuna çevirdi
Meslektaşlarına meydan okudu

Meslektaşlarına meydan okudu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX