Borsa haftaya yükselişle başladı

Aclsta BIST 100 endeksi, onceki kapansa gore 17,66 puan ve yuzde 0,35 deger kazanarak 5.076,41 puana yukseldi.

Bankaclk endeksi yuzde 1,21 ve holding endeksi yuzde 0,03 arts kaydetti. Sektor endeksleri arasnda en fazla kazandran yuzde 1,60'la tekstil, deri, en cok kaybettiren yuzde 0,23'le menkul kymet yatrm ortaklg oldu.

BIST 100 endeksi, cuma gunu dusus egiliminde hareket etmesinin ardndan yuzde 0,54 azalsla 5.058,75 puandan kapand.

Analistler, ABD Merkez Bankas'nn (Fed) nihai faiz orann beklenenden daha yuksek bir noktada belirleyecegine yonelik fiyatlamalarla kuresel piyasalarn yeni haftaya da negatif seyirle basladgn soyledi.

Fed'in mart, mays ve haziran ay toplantlarnda 25'er baz puanlk faiz artsna gidecegine kesin gozuyle bakldgn aktaran analistler, hafta boyunca takip edilecek yogun makroekonomik veri takviminin yakndan izlenecegini kaydetti.

Analistler, bugun yurt icinde ekonomik guven endeksi ve ds ticaret dengesi, yurt dsnda ise ABD'de dayankl mal siparisleri, bekleyen konut satslar ve Dallas Fed imalat sanayi endeksinin takip edilecegini belirterek, teknik acdan BIST 100 endeksinde 5.050 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puann direnc konumunda bulundugunu bildirdi.