  • BIST
    109609
  • Dolar
    6,8408
  • Euro
    7,7012
  • Altın
    377,3240
İstanbul
19 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bedava tren bileti dağıtacak!
Hafter vahşeti gözler önüne serildi:
Tekne keyfi yağmurun azizliğine uğradı
Koronavirüs nöbetindeki 112 acil ekiplerinin yoğun mesaisi
İstanbul'da FETÖ'ye operasyon
Riskler altını beslemeye devam edebilir!
Gözyaşları içinde kaldı: 'Bu eve nasıl gireyim'
İsrail perde arkasından Hafter'e askeri destek sağladı
Faizler düştü! Stoklar tükendi: Araç bulunamıyor
Başsavcılık düğmeye bastı! Ankara'da ByLock operasyonu
Yerli muz üreticilerinin hedefi ithalata son vermek
Mourinho, Thiago Silva'yı istiyor
Koronavirüse karşı en etkili ilaç hangisi? En çok ümit bağlanan ilaç 'Favipiravir'
Hindistan'da salgında vaka sayısında patlama
Adana'da, 150 bin liralık kaçak cep telefonu operasyonu
Depremde şehit olan güvenlik korucusu için tören
Bakan Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geliyor
Bakan Selçuk duyurdu! 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde
Kamu konutu ihaleleri başlıyor
“Ten rengini açan ürünler sivilceye neden olabilir”
Uyuşturucuya geçit yok!
Esence Dağı haziranda beyaza büründü
Doğum gününde protesto edildi
Orman Yangınlarıyla Mücadele Eğitimi
15 Haziran 2020 Pazartesi 10:24:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 10:24:00

Borsa haftaya düşüşle başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,71 azalışla 109.051,32 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 784,14 puan ve yüzde 0,71 değer kaybederek 109.051,32 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 ve holding endeksi yüzde 0,38 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,57 ile turizm oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 artışla 109.835,47 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle küresel risk iştahının azaldığını bildirdi.

Geçen hafta, salgında ikinci dalga korkusu ve ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin azalması ile dünya borsalarında yüzde 5'i aşan haftalık kayıplar yaşandığını ifade eden analistler, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını anımsattı.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun yanı sıra yine aynı gün Japonya Merkez Bankası ve perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası'nın kararlarının takip edileceğini bildirdi.

Veri takviminde ise yurt içinde cuma günü yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise yarın ABD'nin sanayi üretimi ile çarşamba günkü Avro Bölgesi enflasyon verilerinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER