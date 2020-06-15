Borsa haftaya düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 784,14 puan ve yüzde 0,71 değer kaybederek 109.051,32 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,07 ve holding endeksi yüzde 0,38 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,36 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 2,57 ile turizm oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 artışla 109.835,47 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayısı nedeniyle küresel risk iştahının azaldığını bildirdi.

Geçen hafta, salgında ikinci dalga korkusu ve ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin azalması ile dünya borsalarında yüzde 5'i aşan haftalık kayıplar yaşandığını ifade eden analistler, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını anımsattı.

Analistler, bu hafta ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın yarın Kongre'de yapacağı sunumun yanı sıra yine aynı gün Japonya Merkez Bankası ve perşembe günkü İngiltere Merkez Bankası'nın kararlarının takip edileceğini bildirdi.

Veri takviminde ise yurt içinde cuma günü yayımlanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise yarın ABD'nin sanayi üretimi ile çarşamba günkü Avro Bölgesi enflasyon verilerinin öne çıktığını belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 ve 106.400 seviyelerinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.