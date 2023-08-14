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14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:23:00 - Güncelleme:14 Ağustos 2023 Pazartesi 14:23:00

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.868,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 149,12 puan ve yüzde 1,93 değer kazancıyla 7.863,50 puan oldu.

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.868,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, toplam işlem hacmi 83,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,79 ve holding endeksi yüzde 1,51 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,50 ile inşaat, tek gerileyen ise yüzde 0,29 ile spor oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, dünya genelinde devam eden enflasyon ve resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izlediğini belirterek, yurt içi pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

Pasifik okyanusunun iki yakasında yer alan dünyanın en büyük ekonomileri ABD ve Çin'in ekonomik gidişatına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ediyor.

ABD'de açıklanan veriler ardından enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimali bulunurken, Çin'deki deflasyonist süreçle birlikte gayrimenkul sektöründe büyük oyuncuların temerrüde düşme olasılığı risk algısının artmasına neden oluyor.

Analistler, öğleden sonra dünya genelinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.800 ve 7.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi rekor piyasalar
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