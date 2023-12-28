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28 Aralık 2023 Perşembe 18:35:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 18:35:00

Borsa günü yükselişle tamamladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 7.396,34 puandan yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,90 puan artarken toplam işlem hacmi 59,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,59, holding endeksi yüzde 2,03 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken en çok kazandıran yüzde 4,83 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörüler varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ederken Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürüyor.

Yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Çin'de cari dengenin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.450 seviyesinin direnç, 7.200 ve 7.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 yükseliş
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