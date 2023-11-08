Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,08 puan artarken toplam işlem hacmi 85,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,71 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla yön arayışının devam ettiğini belirtti.