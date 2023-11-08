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08 Kasım 2023 Çarşamba 20:26:00 - Güncelleme:08 Kasım 2023 Çarşamba 20:26:00

Borsa günü yükselişle tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,20 değer kazanarak günü 7.860,88 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,08 puan artarken toplam işlem hacmi 85,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,29 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,71 ile turizm, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla yön arayışının devam ettiğini belirtti.

Etiketler : BORSA YÜKSELİŞ KAPANIŞ
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