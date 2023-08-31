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31 Ağustos 2023 Perşembe 18:55:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 18:55:00

Borsa günü yükselişle tamamladı

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Borsa İstanbul, günü yüzde 0,14 yükselerek 7.917,93 puandan tamamladı. Günü, önceki kapanışa oranla 10,80 puan artarak tamamlayan Borsa İstanbul'da toplam işlem hacmi 151,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak günü 7.917,93 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,80 puan artarken, toplam işlem hacmi 151,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,64, holding endeksi yüzde 0,93 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,99 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 4,35 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserlikle risk iştahının yükselse de Çin ekonomisindeki gelişmelerin varlık fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, bu durum Pasifik Okyanusu'nun iki cephesinde farklı fiyatlamalara sebep oluyor.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,4'ten 2,1'e revize edilirken, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a yaklaştı.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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