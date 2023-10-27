VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM, hayatını kaybeden Filistinli sayısının gerçek olduğunu duyurdu
İskoçya Başbakanı: Daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?
Gazze'de 24 saatte 14 BM çalışanı öldürüldü
Başkan Erdoğan'dan Büyük Filistin Mitingi kararı... Marmaray seferleri ücretsiz!
İsrail: Gazze Şeridi'ndeki operasyonları genişlettik
Filistin'de iletişim krizi: Tüm bağlantılar koptu
27 Ekim 2023 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:27 Ekim 2023 Cuma 10:45:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,21 yükselişle 7.677,78 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,73 puan artışla ve yüzde 0,21 değer kazanarak 7.677,78 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,05 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,76 ile turizm, en fazla gerileyen ise yüzde 0,18 ile madencilik oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,19 yükselişle 7.662,05 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'de makroekonomik verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmeye devam etmesinin enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika alanını daraltabileceği endişeleriyle karışık bir seyir izliyor.

ABD'de bilanço sezonu pay piyasalarında hisse ve sektör bazlı oynaklığın artmasına neden olurken, dün piyasalar kapandıktan sonra bilançolarını açıklayan ABD'li e-ticaret devi Amazon'un geliri yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 13 yükseldi.

Amazon'un karlılığının beklentileri aşması ise dünya genelinde dünkü düşüş eğiliminin tersine dönmesinde etkili oluyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı.

TCMB'den yapılan duyuruda, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik ilave adımlarla parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmeye devam edileceği belirtilerek, son dönemde etkili olan ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile vergi düzenlemelerinin enflasyona geçişinin önemli ölçüde tamamlandığı bildirildi.

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre de TCMB, bankacılık sisteminde Türk lirasının (TL) payını artırmaya yönelik adımlarla birlikte sadeleşme kapsamında ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.

Analistler, bugün ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.750 ve 7.800 seviyelerinin direnç, 7.550 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması
Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu

Nazan Öncel konser sonrası hastanelik oldu
Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda

Cumhuriyet'in Divası Times Meydanı'nda
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Direniş filmi geliyor

Direniş filmi geliyor
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu
6 yıllık aşk bitti

6 yıllık aşk bitti
Meryem New York'ta

Meryem New York'ta

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX