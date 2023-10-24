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24 Ekim 2023 Salı 10:38:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 10:38:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,60 yükselişle 7.797,07 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,68 puan artışla ve yüzde 0,60 değer kazanarak 7.797,07 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 ve holding endeksi yüzde 0,52 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 2,42 ile sigorta oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,19 değer kazancıyla 7.750,39 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında Orta Doğu'daki çatışmalara yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün dünya genelinde yoğun makroekonomik veri gündemi ve tahvil piyasalarının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yükselen tahvil faizlerinin, şirketlerin fonlama maliyetlerini de artırdığının altını çizen analistler, bu durumun işletmelerin karlılığını olumsuz etkileyebileceği endişesiyle pay piyasalarındaki düşüş eğiliminde önemli rol oynadığını vurguladı.

Analistler, jeopolitik risklerin pay piyasalarını baskılamaya devam etmesine karşın, dün ABD'de son 16 yılın zirvesinden yaklaşık 15 baz puan gerileyen tahvil faizlerinin piyasalarda sınırlı da olsa rahatlama sağladığını ifade etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklenenden uzun süre bu seviyelerde tutacağına yönelik öngörüler güç kazanmayı sürdürürken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek üç toplantıda da bankanın politika faizini sabit tutacağı tahmin ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.650 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa bist 100 endeksi piyasalar
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