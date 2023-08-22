VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar için çalışmalar sürüyor
"18 yaşından küçüklere cinsiyet değiştirme işlemleri kabul edilemez"
Bakan Yerlikaya: Ülkemizde 4 milyon 843 bin 594 göçmen bulunuyor
KKTC, BM Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler yoluna ilişkin açıklamasına tepki gösterdi
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı
"Suudi Arabistan'la yapay zeka konusunda iş birliğini hedefliyoruz"
22 Ağustos 2023 Salı 10:45:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2023 Salı 10:45:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 yükselişle 7.856,15 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 59,50 puan artışla ve yüzde 0,76 değer kazanarak 7.856,15 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 3,11 ile iletişim oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,77 değer kazancıyla 7.796,65 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Küresel pay piyasaları, başta ABD olmak üzere merkez bankalarının gelecek döneme ilişkin para politikalarındaki belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonunda nihai faiz oranını nerede belirleyeceğine ilişkin belirsizlikler varlığını korusa da Banka'nın enflasyonla mücadelede bir faiz artışına daha gidebileceği ihtimalinin masada kalması tahvil piyasalarında satış baskısının derinleşmesine neden oluyor.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.

Bugün, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile ikinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.870 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
Evliliği hakkında konuştu

Evliliği hakkında konuştu
Halis Ağa'nın kızı oldu

Halis Ağa'nın kızı oldu
Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı

Burdur'da trafik kazası geçiren şarkıcı Tan Taşçı ve yanındaki iki kişi yaralandı
Telefon Adab-ı Muaşereti dersi

Telefon Adab-ı Muaşereti dersi
Tescilli aşk

Tescilli aşk
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Eski eş davasını kazandı

Eski eş davasını kazandı
Duygusal gece

Duygusal gece
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX