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18 Ağustos 2023 Cuma 10:23:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 10:23:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 7.803,71 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,24 puan artışla ve yüzde 0,51 değer kazanarak 7.803,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,29 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,37 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,33 değer kazancıyla günü 7.764,47 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı.

Küresel piyasalar, ABD'deki güçlü ekonomik görünümün reel faizleri yukarı çeken etkisi ve Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin süregelen endişelerle negatif seyrini sürdürüyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Banka'nın gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlamaları güçlü kalmaya devam etse de yılın geri kalanında hangi adımları atacağı belirsizliğini koruyor.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3290 ile son 16 yılın zirvesine ulaşırken, enflasyon endeksli 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 1,95 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Asya piyasalarında satış baskısı haftanın son işlem gününde de etkisini sürdürürken, Çinli yetkililerin piyasaları sakinleştirici açıklamaları da etkili olmuyor. Ülkede gayrimenkul sektöründe baş gösteren sıkıntıların ekonominin diğer alanlarına da sıçrayabileceği ihtimali piyasalarda yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek, 7.700 ve 7.850 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa bist 100 endeksi ekonomi
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