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14 Haziran 2023 Çarşamba 10:31:00 - Güncelleme:14 Haziran 2023 Çarşamba 10:31:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 5.437,14 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,09 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5.437,14 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,12 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,15 ile finansal kiralama faktoring en çok kaybettiren ise yüzde 0,13 ile ticaret oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kaybederek günü 5588,90 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonun mayısta yavaşlamasının ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağına yerleşti.

Dün ABD'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 4 artarak beklentilerinin altında kaldı. Böylece yıllık enflasyon, Mart 2021'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Analistler, bugün açıklanacak para politikası karar metni ve Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önemine dikkati çekerek, buralardan alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

Bugün, Fed'in faiz kararının yanı sıra Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.400 seviyelerinin destek, 5.650 ve 5.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
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