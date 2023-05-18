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18 Mayıs 2023 Perşembe 10:23:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2023 Perşembe 10:23:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,43 artışla 4.681,71 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,03 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 4.681,71 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,12 ve holding endeksi yüzde 0,24 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,42 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 0,12 ile orman, kağıt, basım oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,57 değer kazanarak günü 4.661,68 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin çözüleceğine yönelik beklentilerin güçlenmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle dünkü görüşmesi sonrası Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, borç limiti konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, ABD temerrüde düşmeden bir anlaşmaya varacaklarından emin olduğunu bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de pazara kadar borç limiti anlaşmasının yapılabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantıda alacağı kararlara ilişkin belirsizlikleri artırırken, Banka'nın haziranda 25 baz puan faiz artırabileceğine yönelik beklentiler yüzde 28'e yükseldi.

Analistler, ABD'de bugün perakende devi Wallmart'ın finansal sonuçlarının açıklanmasının beklendiğini belirterek, şirketin gelecek dönem projeksiyonlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve Finansal İstikrar Raporu, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Philadelphia Fed iş görünümü endeksi ve 2. el konut satışlarının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.750 ve 4.900 seviyelerinin direnç, 4.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul borsa piyasalar
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