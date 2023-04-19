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19 Nisan 2023 Çarşamba 10:50:00 - Güncelleme:19 Nisan 2023 Çarşamba 10:50:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 5.026,36 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,66 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 5.026,36 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,14 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 0,34 ile spor oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,80 değer kaybederek günü 5.018,70 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikler ile yoğunlaşan bilanço döneminde hisse ve sektör bazlı oynaklıklarla yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Fed üyeleri sözle yönlendirmelerine devam ederken, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun inatçı bir şekilde hala yüksek seyrettiğine işaret eden son verilerin ardından faiz artırımlarının sürmesi gerektiğini belirtti. Bullard, ABD ekonomisinin resesyona gittiği görüşlerine de karşı çıktı.

ABD ekonomisinde soğuma işaretlerinin beklendiği bu dönemde alınan güçlü sinyallerin "şahin" politikaları beklenenden daha uzun süre uygulamada tutabileceği endişesiyle varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu aktaran analistler, bu durumun Fed'in politika alanını da daralttığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de Fed'in Bej Kitap Raporu verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.050 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi piyasalar
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