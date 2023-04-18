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18 Nisan 2023 Salı 10:45:00 - Güncelleme:18 Nisan 2023 Salı 10:45:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 artışla 5.076,16 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,80 puan ve yüzde 0,33 değer kazanarak 5.076,16 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,30 ile madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,06 ile ticaret oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,66 değer kaybederek günü 5.059,35 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizliklerin yeniden artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

ABD'de hem makroekonomik veri akışının hem de Fed yetkililerinin açıklamalarının varlık fiyatlarının yön bulmasını zorlaştırdığını aktaran analistler, para piyasalarında Fed'in gelecek ay yapılacak toplantıda yüzde 87 ihtimalle politika faizini 25 baz puan yükselteceğinin fiyatlandığını söyledi.

Öte yandan, temmuz toplantısında da 25 baz puan faiz artışına gidileceğine yönelik öngörülerin düşük ihtimalle de olsa günden güne güç kazanması yatırımcılar için soru işaretlerini artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklentiler endeksi ile ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.050 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.150 ve 5.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi piyasalar
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