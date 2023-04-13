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13 Nisan 2023 Perşembe 10:45:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 10:45:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,36 artışla 5.164,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,75 puan ve yüzde 0,36 değer kazanarak 5.164,86 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,31 ve holding endeksi yüzde 0,46 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselişle açılırken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,69 ile madencilik oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,43 değer kazancıyla günü 5.146,11 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD enflasyon verilerinden alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının resesyon endişesini desteklemesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde özel sektörün yurt dışı kredi borcu ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.200 ve 5.250 seviyelerinin direnç, 5.100 ve 5.050 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi piyasalar

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