Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 36,65 puan ve yüzde 0,72 değer kazanarak 5.158,22 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 0,75 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,39 ile iletişim, en çok gerileyen yüzde 0,20 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 1,65 azalışla 5.121,57 puandan kapandı.

Analistler, Credit Suisse'in İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) yaklaşık 54 milyar dolarlık kaynak sağladığını duyurmasıyla küresel risk iştahının toparlandığını belirterek, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararlarının yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 50 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 14 seviyesine kadar gerilerken, bankanın faiz artırımlarına 25 baz puanla devam edeceği öngörülüyor.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ECB'nin faiz kararının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 ve 5.000 seviyelerinin destek, 5.200 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.