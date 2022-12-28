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28 Aralık 2022 Çarşamba 10:35:00 - Güncelleme:28 Aralık 2022 Çarşamba 10:35:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 5.443,83 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,32 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 5.443,83 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,13 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,99'la turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,30'la bilişim oldu.

BIST 100 endeksi, dün 8 işlem günü süren yükseliş serisini sonlandırırken, günü de yüzde 1,26 azalışla 5.434,51 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarının, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikaların yönelik belirsizliklerle karışık seyrettiğini söyledi.

Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de bekleyen konut satışlarının öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.400 ve 5.350 seviyelerinin destek, 5.450 ve 5.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi bankacılık
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