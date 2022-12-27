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27 Aralık 2022 Salı 10:45:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 10:45:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,16 artışla 5.512,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 8,82 puan ve yüzde 0,16 değer kazanarak 5.512,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,70 ile madencilik, en çok kaybettiren yüzde 0,77 ile kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, dün üst üste yükseliş eğilimini 8. işlem gününe taşımasının ardından 5.549,43 puanla tarihi zirvesini görürken, günü de yüzde 0,90 artışla 5.504,09 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu tazeledi.

Analistler, Çin'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili kısıtlamaları kaldıracağı yönündeki haberlerin küresel pay piyasalarında risk iştahını artırdığını belirterek, yatırımcıların Noel ve yılbaşı tatilini birleştirmesi ile hafta boyunca düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Karadeniz'deki doğal gaz rezervlerinin yeni keşiflerle 710 milyar metreküpe ulaştığı açıklamalarına işaret eden analistler, bu durumun hisse ve sektör bazlı performansları etkileyebileceğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stoklarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 ve 5.600 seviyelerinin direnç, 5.480 ve 5.400 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi bankacılık
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