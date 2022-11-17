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17 Kasım 2022 Perşembe 10:05:00 - Güncelleme:17 Kasım 2022 Perşembe 10:05:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 artışla 4.686,54 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,02 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 4.686,54 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,21 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 0,28 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,25 artarak 4.668,52 puanla kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.784,01'e taşıdı.

Analistler, resesyon endişelerinin artmasıyla küresel pay piyasaların negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ABD'nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talep güçlü kalmayı sürdürürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 50 baz puan ile Ağustos 2019'dan bu yana en geniş pozisyonda bulunuyor.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.650 ve 4.600 seviyelerinin destek, 4.700 ve 4.750 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi bankacılık
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