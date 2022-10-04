VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Yanık'tan Kılıçdaroğlu'na sert çıkış
#CANLI MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.
"Geleceğimizi bu tehditlerden korumak zorundayız"
Gök Vatan'a damga vuracak!
İhracatta yeni rekor!
AK Parti'den çarşamba çağrısı: Tarihi mücadelenin yeni aşaması
Önemli zirve başlıyor: Gözler Başkan Erdoğan'da olacak
Devlet Tiyatroları 4 eserin ilk gösterimini yapacak
13. Uluslararası Dergi Günleri'ni 40 binin üzerinde okur ziyaret etti
Spor Toto Süper Lig'de görünüm
Borsa güne yükselişle başladı
Sakarya Gaz Sahası çalışmalarında sona yaklaşılıyor
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye ile imzalanan anlaşmalardan memnun
Rusya'ya son zamanların en büyük darbesi!
Guterres: Dünya iklim krizi nedeniyle “ölüm kalım mücadelesi” veriyor
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
İstanbul'da FETÖ/PDY'nin güncel eğitim yapılanması operasyonunda 35 şüpheli yakalandı
Kökünü Kurutma Operasyonu! Bakan Soylu detayları açıkladı
MSB: 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ankara merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu
Her türlü şiddete hayır!
Zirveli başlangıç
Aile saadeti
04 Ekim 2022 Salı 10:08:00 - Güncelleme:04 Ekim 2022 Salı 10:08:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,28 artışla 3.435,59 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,47 puan ve yüzde 1,28 değer kazanarak 3.435,59 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,40 ve holding endeksleri yüzde 0,74 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,26'yla menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisselerine gelen alımların genele yayılması ile günü yüzde 6,67 değer kazancıyla 3.392,13 puandan tamamladı.

Analistler, artan "resesyon" uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikaları konusunda gevşemeye itebileceği beklentilerinin oluştuğunu belirterek, küresel tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün de risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağladığını söyledi.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün yatırımcıların odağında merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının bulunduğunu, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

Etiketler : BIST 100 endeksi Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi BIST 100 endeksi
Kulüp'ten aşk doğdu

Kulüp'ten aşk doğdu
54 yıl sonra tekli

54 yıl sonra tekli
11 yıllık evlilik bitti

11 yıllık evlilik bitti
kıyafet Sevdam Ayşe'yi kızdırıyor

kıyafet Sevdam Ayşe'yi kızdırıyor
Trabzon'da çocuk oldu

Trabzon'da çocuk oldu
Antrenman sonrası alışveriş

Antrenman sonrası alışveriş
Rock soundu

Rock soundu
‘Aile'ye girdi

‘Aile'ye girdi
Duvaklı Hande

Duvaklı Hande

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes