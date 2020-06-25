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25 Haziran 2020 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:25 Haziran 2020 Perşembe 11:00:00

Borsa güne yatay başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,05 azalışla 114.392,00 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 56,91 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 114.392,00 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, holding endeksi güne yatay başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,97 ile sigorta oldu.

Dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin artması ile negatif seyreden dünya borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 azalışla 114.448,91 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise ABD'de 1. çeyrek büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19'a ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç olarak güçlendiğini kaydeden analistler, 112.000 ve 110.000'in destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine devam edeceğini öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.

21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 8,25 düzeyine çekilmişti.

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