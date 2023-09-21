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Borsa güne düşüşle başladı
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21 Eylül 2023 Perşembe 10:16:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 10:16:00

Borsa güne düşüşle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,06 düşüşle 7.714,90 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,92 puan azalışla ve yüzde 0,06 değer kaybederek 7.714,90 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,49 artarken, holding endeksi yüzde 0,35 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,68 ile taş, toprak, en çok kaybettiren ise yüzde 1,28 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,82 değer kaybıyla 7.719,82 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda sabit bırakmasına karşın yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini vermesiyle negatif bir seyir izlendiğini aktararak, bugün yurt içinde gözlerin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini bildirdi.

Fed'in politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktığını hatırlatan analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın karar sonrası yapmış olduğu açıklamalarda, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını ifade ettiğini bildirdi.

Analistler, Fed'in beklenenden daha uzun süre faizleri yüksek seviyelerde tutacağına ilişkin sinyallerin projeksiyonda verildiğini belirterek, 2 yıllık ABD hazine tahvili getirilerinin, Temmuz 2006'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktığını ifade etti.

Öte yandan, dün Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 şirketin sermaye artırımına onay verdi. Kurul, Kalekim Kimyevi Maddeler'in 345 milyon liralık, Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret'in 127 milyon liralık ve Çimsa Çimento'nun 810,5 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı.

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları AŞ'nin tahsisli sermaye artırımı başvurusuna onay verildi. İzmir Fırça'nın sermayesini tahsisli olarak 50 milyon TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırması talebi ile Kuvva Gıda'nın 287,1 milyon TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda sermaye artırımı talebi onaylandı.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de BoE'nin faiz kararı ve ABD'de ikinci el konut satışları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.800 ve 7.900 seviyelerinin direnç, 7.600 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : BIST 100 endeksi borsa BIST 100 endeks
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