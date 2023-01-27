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27 Ocak 2023 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 10:30:00

Borsa güne düşüşle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,63 azalışla 5.198,30 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,72 puan ve yüzde 0,63 değer kaybederek 5.198,30 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi yüzde 0,64 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,83'le menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 1,04'le inşaat oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, düşüş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 1,26 değer kaybıyla 5.231,02 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de dün açıklanan verilerin ardından ülke ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği beklentisinin güçlenmesiyle küresel pay piyasalarının pozitif bir seyir izlediğini, Borsa İstanbul'un ise negatif ayrıştığını söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de başta kişisel harcamalar ve kişisel gelirler olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.300 seviyelerinin direnç, 5.150 ve 5.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi bankacılık
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