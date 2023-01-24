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24 Ocak 2023 Salı 10:20:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 10:20:00

Borsa güne düşüşle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,14 azalışla 5.396,99 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,45 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 5.396,99 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,52'yle madencilik, en çok kaybettiren yüzde 1,24'le kimya, petrol, plastik oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,56 değer kaybıyla 5.404,43 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında şirket karlılıklarına ilişkin iyimserlikle pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.350 ve 5.300 seviyelerinin destek, 5.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi piyasalar
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