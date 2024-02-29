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29 Şubat 2024 Perşembe 10:14:00 - Güncelleme:29 Şubat 2024 Perşembe 10:14:00

Borsa güne 9.100,27 puandan başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 9.100,27 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,91 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 9.100,27 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18 ve holding endeksi yüzde 0,31 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11 ile ulaştırma olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,81 ile bilişim oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,28 değer kaybıyla 9.062,36 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de beklentilerin altında gelen büyüme verilerine karşın bireysel tüketim harcamalarının güçlü olduğuna ilişkin sinyaller alınmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin büyüme verilerine çevrildiği söyledi.

Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği ve bugün açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin yatırımcıların odağında olduğuna işaret eden analistler, Fed'in faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin beklentileri büyük ölçüde etkileyebilecek verinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini aktardı.

Öte yandan, Brezilya'da G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, gerçekleştirecekleri görüşmelere ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağında bulunuyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin önemini de vurguladım." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) özeti başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve öncü enflasyon ile ABD'de kişisel tüketim harcamalarının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvurularının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç konumunda olduğunu bildiren analistler, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Ayrıca, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt içi Hasılanın (GSYH) geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 3,97 arttığını tahmin etti.

Ekonomistlerin 2023 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 4,40, 2024 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,44 oldu.

Etiketler : borsa istanbul endeks yükseliş
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