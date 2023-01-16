Bölgede büyük heyecan! Resmen petrol fışkırıyor

TPAO harekete geçti ve 1950'li 1960'lı yıllarda açılan ve daha sonra kapatılan petrol kuyuları çevresinde çalışmalar gerçekleştirdi. Burada yeniden müjdeli bir haber paylaşılması beklenen bir noktada daha çalışmalar yapılırken Uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Esat Arslan, İngilizlerin bölgede yaptığı petrol araştırmalarını anlattı. İşte ayrıntılar...

Sabah'ta yer alan habere: Bölgedeki toprak yapısını inceleyen İngilizlerin bölgenin petrol haritasını çıkardığını söyleyen Arslan, dikkat çeken değerlendirmelere bulundu. 1956 yılında çizildiğini belirttiği haritalarda o noktaları gösterdi. Arslan, Ağzıkara ve Hocalı bölgelerinde 3 tane sondaj yapıldığını ve araştırmalar sonunda burada petrol bulunduğunu ifade etti.

Arslan'ın açıklamalardan satır başları;

Biz buraya baharda ve yaz aylarında geldik gördük. Onların semeresini görmek kamuoyundaki oluşan etkiyi görmek çok önemli.

Bu konuda 2 kişiden bahsetmemiz lazım. Mehlika Taşman'ın yaptığı çalışmalardan bahsedeceğim. Çok önemli bir kişi. Çünkü 1912 doğumlu Amerikan Lisesi mezunu 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından ABD'ye gönderilmiş ve buralara gelmiş.

Haritada da gösterelim. İngilizce doküman olarak ifade ediyoruz. Burada incelemelerde bulunmuş.

Petrolün en önemli tek hücreli terliksiler diye ifade ettiğimiz şeyleri incelemişler burada. Bu hakikatten çok önemli.

Burada görüyorsunuz bulunmuş olduğumuz Ağzıkara bölgesini gösteriyoruz aşağıda bir de Hocalı bölgesini incelemişler..

Hocalı ve Ağzıkara bölgelerinde yaklaşık 3 tane sondaj yapılmış. Sondaj içerisinde almış oldukları Foraminifera yapıları inceleyerek burada özellikle şu anda yapmış olduğumuz işlem nedir fosil yakıttır.

Biz fosilleri arıyoruz. Bütün petrolün kayaların büyük hava ile teması kesilerek altta kalan bu yapıyı inceleyerek evet burada petrol vardır demişler.

Mehlika Taşman denizlerimizde mutlaka var demiş. Bunun da altını çizerek söylemiş. Bunlar petrolün öncüleri. Birçok yayınlar yapmışlar.