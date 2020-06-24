Bodrum yeniden fahiş fiyatlarla gündemde! Şezlong bin lira döner 370 TL

Karantina günleri sonrası Türkiye'nin her yerinden ünlü ünsüz birçok kişi tatil için Bodrum'a akın etti. Her yaz sezon açılır açılmaz Bodrum fahiş fiyatlarda sunulan hizmetleriyle adından söz ettirir. Geçtiğimiz yıllarda 70 TL'lik lahmacunlarıyla tatilcileri şoke eden tatil beldesi, bu yıl önce 1000 TL'lik şezlong fiyatlarıyla şaşırttı. Bu abartılı fiyatlara döner de eklendi.



DÖNER 370 LİRA

Geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki Blue Beach'e giden beş kişilik aileye yedikleri öğle yemeği sonrası 2 bin 500 liralık hesap geldi. Hesabı görünce şoke olan müşteri, adisyonu paylaştı. 1 tabak dönerin fiyatının 370 lira olduğunu görenler, 'Bu kadar da olmaz' dedi.

KUŞBAŞILI PİDE 185 LİRA TÜRK KAHVESİ 54 LİRA

2 BİN 500 liralık hesaptaki diğer yemeklerin fiyatları şöyle: Kuşbaşılı pide 185 lira, kola 62 lira, Türk kahvesi 54 lira, espresso 62 lira, Maraş dondurması ise 47 lira...