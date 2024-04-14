Böcek larvalarından alternatif balık ve tavuk yemi üretilecek

Tarım ve Orman Bakanlığından edinilen bilgiye göre, artan dünya nüfusu ve iklim değişikliği gibi nedenler küresel düzeyde alternatif yem arayışına yol açtı.

Tüm dünyada, hayvansal üretim için elzem olan yemlerde kullanılacak alternatif protein kaynaklarına olan ihtiyacın daha da artacağı öngörüsüyle böcek larvasından yem üretimiyle ilgili sektör oluşmaya başladı.

Bu kapsamda Bakanlık da harekete geçti ve hayvan yemleri için alternatif protein kaynağı olabilecek böcek larvaları kaynaklı yem üretimi amacıyla proje hazırlığına başladı.

Kanatlı hayvan ile balıkların beslenmesinde kullanılacak yem ham maddesinin bir kısmının böcek larvalarından karşılanması amacıyla bu yıl "Alternatif Yem Hammadde Amacıyla Sürdürülebilir Siyah Asker Sineği Larva Üretim Modeli Projesi" geliştirilecek.

Bu çerçevede TAGEM bünyesinde faaliyet gösteren Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce alternatif yem kaynaklarının araştırılması için endüstriyel ölçekte kitlesel mono kültür böcek larvaları üretim modelleri oluşturuldu.

Balık beslemede siyah asker sineği ve un kurdu larva unları; yüzde 10 balık unu, yumurta tavuk yemlerinde yüzde 4, etlik piliçlerde ise yüzde 10-15 soya fasulyesi yerine ikame edilebilecek.

ORGANİK ATIKLAR BERTARAF EDİLECEK



Türkiye'de böcek larva üretimi sektörü oluşturulduğunda, elverişsiz tarım arazilerinin değerlendirilmesi, organik atıkların bertarafının sağlanması, çevresel ayak izinin düşürülmesi, küresel ısınmaya karşı önlem alınması ve yeni istihdam alanlarının oluşması sağlanacak.

Larva üretim sürecinde su tüketiminin nispeten az olması ve organik atıkların kısa sürede değerli besin bileşenlerine dönüştürebilmesi, alternatif besin kaynağı olarak biyolojik değeri yüksek kanatlı ve balık beslemede yem ham maddesi ihtiyacına katkı sağlayacak.

Üretimde; pazar (meyve sebze), meyve suyu sanayi, içecek sanayi, konserve gıda sanayi, salça sanayi, raf ömrü bitmiş her türlü gıda, mezbaha (balık gibi), tarla ve sera üretim ile evsel gıda atıkları kullanılabilecek.

Projeyle balık unu ve soya fasulyesine alternatif ürünler sunulacak, protein ve enerji kaynağı olan larva ürünleri ve organik gübre üretimi tarım sektörüne de yeni bir soluk getirecek.

Söz konusu yenilik, küresel sorunlara yerli çözümler sunmasının yanında çevresel ve ekonomik devamlılığı destekleyecek, yeni istihdam alanları yaratarak sürdürülebilir gıda güvenliğine katkı sağlayacak.