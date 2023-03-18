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18 Mart 2023 Cumartesi 11:35:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 11:35:00

BM: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamı için mümkün olan her şey yapılıyor

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesi için mümkün olan her şeyin yapıldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, BM Güvenlik Konseyinde bugün süresi dolacak Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Genel Sekreterimiz Antonio Guterres liderliğindeki Birleşmiş Milletler, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin devamı için mümkün olan her şeyi yapıyor." diyen Griffiths, tüm taraflarla yakın ilişkiler kurmaya devam ettiklerini vurguladı.

Tahıl Koridoru Anlaşması, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.

19 Kasım 2022'den itibaren 120 gün süreyle uzatılan anlaşma bugün sona eriyor.

Etiketler : birleşmiş milletler tahıl koridoru anlaşması bm

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