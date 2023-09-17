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17 Eylül 2023 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:17 Eylül 2023 Pazar 13:30:00

Bitlis-Van kara yolunda ulaşım, çevre yolu ve tünel projeleriyle daha güvenli hale getiriliyor

Kaynak: AA

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Tatvan Çevre Yolu Projesi"yle, Bitlis-Van kara yolunda ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Geçen yıl, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksama yaşanmaması için Bitlis-Diyarbakır kara yoluna 900 metre uzunluğunda viyadük inşa eden Karayolları Genel Müdürlüğü, Bitlis-Van kara yolunda da trafiğin güvenle akışını sağlamaya çalışıyor.

Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğünce, uzunlukları 1236 ve 1270 metre olan çift tüplü 2 tünel ve köprü bulunan 10 bin 200 metre uzunluğundaki Tatvan Çevre Yolu Projesi hazırlandı.

2019'da Tatvan ilçesindeki Dalda köyü yakınlarında başlatılan çalışmalar, bölgede 100 işçi ve 20 teknik personelle yürütülüyor.

Şu ana kadar 1270 metre uzunluğundaki çift tüplü "T2 Tüneli"nde 1100 metre kazı destekleme çalışması yapıldı.

Çevre yolunun tamamlanmasıyla sürücüler ve yolcuların Tatvan ilçesindeki trafik yoğunluğuna takılmadan daha güvenli şekilde seyahat etme imkanına kavuşması planlanıyor.

"ZORLU COĞRAFYAYI TÜNELLE GEÇECEĞİZ"

Karayolları 11. Bölge Müdürü Hasan Ali Arslan, doğu-batı aksında yer alan Tatvan Çevre Yolu'nun önemli bir geçiş noktası olduğunu söyledi.

Hayata geçirilen projenin trafiğin rahatlamasını, elverişli ve güvenli şekilde akmasını sağlayacağını belirten Arslan, "10 bin 200 metre olan çevre yolu projemizde çift tüplü 2 tünel ve bir köprümüz mevcut. Çift tüplü T2 tünelimizin uzunluğu 1270 metre. Bu 2 bin 540 metreye tekabül ediyor. Bunun yaklaşık 1100 metresinde kazı destekleme işlemlerini tamamladık. Geriye 1440 metre kalıyor. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor. Yine çift tüplü T1 tünelimizin uzunluğu 1236 metre." dedi.

Yolun, sınır kapılarını batıya bağlayan güzergahta yer alması açısından da çok önemli olduğuna işaret eden Arslan, Kapıköy, Esendere, Umurlu ve Üzümlü sınır kapılarından gelen araçların batıya giderken bu güzergahtan geçeceğini kaydetti.

"Yaklaşık 10 kilometre olan Tatvan şehir içi geçişini şu anda 45 dakikada yapabiliyoruz ama yolun tamamlanmasıyla 5 dakikaya düşecek. Yolu en kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. Tatvan merkezinde 2 gidiş, 2 geliş olmak üzere 4 şeritli yolumuz var ama araç parklarından dolayı yol, tek şerit çalışıyor." diyen Arslan, bunun da trafiğin aksamasına neden olduğunu belirtti.

Çevre yolu tamamlandığında ise trafiğin sürekli akacağını anlatan Arslan, daha rahat bir trafik sağlanacağını söyledi.

Arslan, "Zorlu coğrafyayı tünelle geçeceğiz. Bölgedeki yolların yüzde 30'u bitümlü sıcak karışım asfalta kavuştu. Yolların standardını yükselttik. Tatvan şehir merkezinden günde yaklaşık 25 bin araç geçişi oluyor. Çevre yolunu yaparak oradaki trafiği rahatlatacağız. 10 bin civarında aracı buraya alacağız. Mevsim ve çalışma koşullarına bağlı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi en kısa zamanda yolumuzu tamamlayacağız." diye konuştu.

Etiketler : bitlis van kara yolu ulaşım çevre yolu
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