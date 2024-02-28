VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Zirvede! İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğunu
Almanya'da barış müzakeresi! Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları görüştü
Mavi Vatan'ın yeni milli koruyucusu! TRAKON TARGAN
ÖNDER'den "Şubat Hep 28" programı: "Türkiye'nin 100 yıllık tarihinde kırılma anı"
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis! Gemi geçişi kapatıldı
Başkan Erdoğan'dan Rusya ve Ukrayna'ya çağrı: Diplomasiye şans verin
28 Şubat 2024 Çarşamba 17:49:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 17:49:00

Bitcoin'de yükseliş sürüyor: Kasım 2021'den beri ilk kez 60 bin doları geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) ilginin devam etmesiyle 60 bin doların üzerine çıkarak Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 3,3 artarak 2 trilyon 230 milyar doları aştı.

En büyük kripto para birimi Bitcoin, spot Bitcoin ETF'lerine yatırım artışının sürdürmesiyle son 24 saatte yüzde 6'dan fazla değer kazandı.

Büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını düşürmeye başlayarak daha destekleyici bir para politikasına yöneleceğine ilişkin beklentiler de Bitcoin'deki artışı destekliyor.

Bugün TSİ 16.25 itibarıyla 60 bin 500 dolardan işlem gören Bitcoin, Kasım 2021'den bu yana en yüksek değerine ulaştı. Bitcoin'in haftalık değer kazancı da yüzde 18'i aştı.

Bitcoin geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanmıştı.

Analistler, nisanda gerçekleşecek ve yeni Bitcoin arzını azaltacak yarılanma (halving) süreci nedeniyle kripto paranın fiyatındaki yukarı yönlü ivmenin sürebileceğine işaret ediyor.

Bitcoin'in fiyatı, Mayıs 2020'deki son yarılanma sürecinin ardından Kasım 2021'de rekor seviyeye ulaşmıştı.

Piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum da son 24 saatte yüzde 2,6 değer kazanarak 3 bin 339 dolar seviyesine ulaştı. Ethereum da 2021'de 4 bin doların üzerine çıkarak rekor kırmıştı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), 11 farklı spot Bitcoin ETF başvurusunu 11 Ocak'ta onaylamıştı.

Etiketler : BİTCOİN YÜKSELİŞ DOLAR KRİPTO PARA
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Şarkıya ilk görüşte aşık oldu

Şarkıya ilk görüşte aşık oldu
Simge ve Schiller'den konser sürprizi

Simge ve Schiller'den konser sürprizi
Londra Moda Haftası'na Türk damgası

Londra Moda Haftası'na Türk damgası
Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu

Umut'un hikayesi şimdi başlıyor… Taş Kağıt Makas'ın Umut'u Ekin Koç yeni dizi için konuştu
Depresyon buluşması

Depresyon buluşması
Hayaldi, gerçek oldu

Hayaldi, gerçek oldu
38'nci yaşa sürpriz kutlama

38'nci yaşa sürpriz kutlama
Kayakta ayak kaslarını yırttı

Kayakta ayak kaslarını yırttı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX