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19 Eylül 2022 Pazartesi 16:25:00 - Güncelleme:19 Eylül 2022 Pazartesi 16:25:00

Bitcoin, faiz artırımına ilişkin endişelerle 3 ayın en düşük seviyesine geriledi

Kaynak: AA

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Bu hafta gerçekleştirilecek önemli merkez bankalarının toplantıları öncesinde yatırımcıların riskli varlıklardan kaçınması, Bitcoin fiyatının 3 ayın en düşük seviyesine inmesine neden oldu.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri sadece 24 saat içinde yaklaşık yüzde 7 düşerek 900 milyar dolara indi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, ABD'de beklentileri aşan ağustos enflasyon verilerinin ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin artmasıyla satış baskısı altında kaldı.

Bitcoin, bugün yüzde 7'ye yakın değer kaybıyla 18 bin 300 dolara inerek 3 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından saat 13.30 itibarıyla 18 bin 500 dolardan işlem görüyor.

Son 7 günde değer kaybı yüzde 17'ye yaklaşan Bitcoin'in piyasa değeri de 353 milyar doların altına indi.

Bitcoin fiyatındaki düşüş trendinin devam etmesi, diğer kripto para birimlerinde de sert kayıplar yaşanmasına sebep oluyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son bir haftada yüzde 25'ten fazla değer kaybederek 1.300 doların altını gördü.

Ethereum'daki sert düşüşün 15 Eylül'deki blokzincirindeki birtakım yapısal güncellemeleri ifade eden ve ağdaki enerji tüketimini yüzde 99'dan fazla düşürecek olan "Merge (birleşme)" güncellemesini gerçekleştirmesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Analistler, geçen hafta küresel çapta enflasyon ve resesyon endişelerinin artması ile azalan risk iştahının, merkez bankalarına yönelik beklentilerle yeni haftaya da taşındığını bildirdi.

Bu hafta özellikle Fed ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin kripto para piyasasında satış baskısına neden olduğunu aktaran analistler, daha yüksek borçlanma maliyetlerinin de kripto para piyasasında likidite sağlama konusunda sıkıntı oluşturduğunu kaydetti.

Fed'in çarşamba günü sona erecek toplantısında politika faizini en az 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, BoE'nin de 50 baz puanlık faiz artışına gideceği tahmin ediliyor.

Etiketler : bitcoin kripto para para piyasaları
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