Bitcoin çakıldı: 220 milyar dolar buharlaştı

ABD'de tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş yatırımcıların riskli kabul edilen varlıklardan kaçmasına yol açtı. Nasdaq yüzde 1.3, S&P 500 ise yüzde 1.1 geriledi.

Borsalarda düşüşler kaydedilirken kripto para piyasasındaki satışlar daha sert oldu. Düşüşte Rusya Merkez Bankası'nın kripto paraları yasaklama önerisi de etkili oldu.

Dün kısa süreliğine 43.000 doların üzerini gören Bitcoin bu sabah itibarıyla 38.850 dolarla 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bitcoin'deki günlük kayıp yüzde 7.2'yi buldu. Dünyanın en büyük kripto parası kasımdaki yaklaşık 68.000 dolarlık zirvesinden yüzde 40 gerilemiş oldu. Bitcoin 2022'de ise şu ana kadar yüzde 18 kaybettirdi.

220 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Ethereum da benzer şekilde bu sabah itibarıyla günlük yüzde 8.3'lük değer kaybıyla 2.860 dolara düştü.

Kripto paraların toplam piyasa değeri de son 24 saatte 2 trilyon 50 milyar dolardan 1 trilyon 830 milyar dolara geriledi. Yani 1 günde piyasadan 220 milyar dolar silinmiş oldu.