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18 Kasım 2022 Cuma 09:51:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 09:51:00

BIST Sürdürülebilirlik 25 ve BIST Katılım Temettü Endeksleri hesaplanmaya başlanacak

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Borsa İstanbul, iki yeni endeks, BIST Sürdürülebilirlik 25 ve BIST Katılım Temettü Endekslerini hesaplamaya başlıyor.

Borsa İstanbul, 21 Kasım 2022 tarihinden itibaren iki yeni endeks, BIST Sürdürülebilirlik 25 ve BIST Katılım Temettü Endekslerini hesaplamaya başlıyor.

BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25 ENDEKSİ

BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi; sürdürülebilirlik performansı yüksek şirketler arasından büyük ve likit olanlar seçilerek oluşturuldu.

Endekse, belirlenen asgari sürdürülebilirlik notuna sahip şirketler arasından günlük ortalama işlem hacmi ve fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değeri en yüksek 25 şirket seçiliyor. Sürdürülebilirlik notları ise, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde de olduğu gibi Refinitiv tarafından sağlanıyor. Bu yeni endeks ile sürdürülebilirlik temasına yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için yeni bir karşılaştırma ölçütü ve dayanak varlık sunulmuş oluyor.

BIST KATILIM TEMETTÜ ENDEKSİ

BIST Katılım Temettü Endeksi ise BIST Katılım Tüm ve BIST Temettü endekslerinin seçim kriterlerini birlikte sağlayan şirketlerin paylarından oluşuyor.

Hesaplanmaya başlanan BIST Katılım Temettü Endeksi ile, yatırım kararlarını katılım finans ilkelerine göre veren bireysel ve kurumsal yatırımcıların söz konusu ilkelere uygun faaliyet gösteren şirketler arasından temettü ödeme alışkanlığı olanları kolaylıkla belirleyerek yatırım yapabilmesi mümkün olacak.

Etiketler : borsa istanbul bist katılım temettü endeksleri bist sürdürülebilirlik
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