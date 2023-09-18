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18 Eylül 2023 Pazartesi 16:45:00 - Güncelleme:18 Eylül 2023 Pazartesi 16:45:00

Birleşik Krallık'taki kiralarda yaklaşık son 10 yılın en sert yükselişi kaydedildi

Kaynak: AA

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Birleşik Krallık'ta kiralık konutlardaki yeni sözleşmeler, geçen ay yıllık bazda yüzde 12 artış kaydetti.

Emlak şirketi Hamptons'tan yapılan açıklamada, ülkede kiralık konutlarda yeni kira sözleşmelerinin ağustosta yüzde 12 yükselişle 2014 yılından bu yana en hızlı artışı kaydettiği bildirildi.

Açıklamada, son artışla birlikte ülkede yeni kiralanan bir evin kirasının bu yılın ağustos ayı itibariyle 1.304 sterline yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hampthons Araştırma Direktörü Aneisha Beveridge, "Her geçen ay ülkede kiralarda yeni bir rekor kırılıyor. Ülkede kiralar, son 12 ay içerisinde 2015 ila 2019 yılları arasındaki artıştan daha yüksek bir artış kaydetti." ifadelerini kullandı.

Beveridge, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artışlarından konut kredisi ödemeleri etkilenen ev sahiplerinin, kiraları artırmak yönünde baskı uyguladığını belirtti.

"KİRALARIN HIZLA ARTMASININ NEDENİ İNGİLTERE MERKEZ BANKASI'NIN POLİTİKA FAİZ ARTIŞLARI"

Ülkenin önde gelen bir diğer emlak şirketi Rightmove'un verilerine göre de Londra haricinde ülkede ortalama bir evin kirası 2023'ün ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 9,3 artarak 1.231 sterline, başkent Londra'da da yüzde 13,7 yükselişle 2 bin 567 sterline çıktı.

Satılık konutların yüzde 36'sında fiyat indirimine gidildiği belirtilirken, konut sahiplerinin geçen ay konutları için talep ettikleri fiyatın yüzde 0,4 artış kaydettiği bildirildi.

Ülkenin bir başka emlak şirketi Zoopla'nın bu aya ilişkin raporunda ise ülkede kiralık konutlarda yeni kira sözleşmelerinin yıllık bazda yüzde 10,5 artış kaydettiği, son 18 aydır ülkede kira enflasyonunun çift hanelerde seyrettiği vurgulandı.

Uzmanlar, İngiltere Merkez Bankası'nın politika faiz artışlarının; konut satışlarında düşük talebin yaşanmasında itici faktör olduğunu, kiraların hızla artmasını beraberinde getirdiğini kaydetti.

Etiketler : birleşik krallık kira konut
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