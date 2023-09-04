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04 Eylül 2023 Pazartesi 14:40:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 14:40:00

Birleşik Krallık'ta gelecek yıl yüksek faiz nedeniyle 28 bin şirket iflas edebilir

Kaynak: AA

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Birleşik Krallık'ta yüksek faiz oranları ve borçlanma maliyetleri nedeniyle gelecek yıl toplam 28 bin şirketin iflas edebileceği bildirildi.

Merkezi Londra'da bulunan Ekonomik ve İş Araştırmaları Merkezi'nden (CEBR) yapılan açıklamada, ülkede yılın ikinci çeyreğinde toplam 6 bin 342 şirketin iflas ettiği hatırlatılarak, kuruluşun veriler üzerinden yapılan modellemelerine göre, ülkede 2024 yılının her bir çeyreğinde 7 bin şirket olmak üzere yılın tamamında toplam 28 bin şirketin iflas riskiyle karşılaşabileceği kaydedildi.

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz artırım politikasının bir yansıması olduğu belirtilen açıklamada, "Eğer büyük çaplı yatırımlar yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle ertelenirse ve şirketler iflas etmeye devam ederse, bunun ekonomi üzerinde malzeme tedarikçilerinden işini kaybedecek işçilere kadar hissedilecek etkileri olacaktır." ifadesine yer verildi.

İngiliz hükümetinin temmuz ayında açıkladığı verilere göre, ülkede bu yılın ikinci çeyreğinde iflas eden şirket sayısı 6 bin 342 ile 2009 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Geçen ay, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 5,25 seviyesine yükseltmişti.

Böylece politika faizi son 15 yılın en yüksek seviyesinin ulaşmıştı.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyon hedefini yüzde 2 seviyesinde tutmaya devam ediyor.

Etiketler : Merkezi Londra iflas riski yüksek faiz borçlanma maliyeti Ekonomik ve İş Araştırmaları Merkezi
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