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30 Haziran 2020 Salı 17:03:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 17:18:00

Biriktirdiği paralar sobada yanmıştı! Bakan Albayrak'tan sevindiren haber...

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, oğlunun eğitimi için biriktirdiği parayı yanlışlıkla sobada yakan Gülşen Hayta'nın mağduriyetini giderdiklerini bildirdi.

Çankırı merkezde engelli annesi ile birlikte yaşayan ve gelen yardımlarla ailesine bakan Gülşen Hayta, dişinden tırnağından artırarak oğlunun eğitim masrafları için para biriktirdi. Biriktirdiği 15 bin TL'ni bir süredir yakmadığı sobasının kuzine kısmına saklayan Hayta, paraları burada unuttu.

BİRİKİMİNİ KURTARMAK İSTESE DE BAŞARILI OLAMADI

Annesinin üşüdüğünü söylemesi üzerine sobayı yakan Hayta, yemek ısıtmak için açtığı kuzinede tüm birikiminin kül olduğunu gördü. Büyük üzüntü yaşayan Gülşen Hayta, panikle elini sobanın içine sokarak paraları kurtarmak istese de başarılı olamadı

BAKAN ALBAYRAK: GÜLŞEN HANIM'IN MAĞDURİYETİNİ GİDERDİK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin Gülşen Hayta gibi koca yüreklerin daima yanında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yetkili arkadaşlarımız ile konuştuk, Gülşen Hanım'ın mağduriyetini giderdik. Devletimiz Gülşen Hanım ve nice annelerin daima yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir."

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