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Bir ilimizde daha petrol heyecanı: Burası da neden Şırnak olmasın?
21 Aralık 2023 Perşembe 08:47:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 08:47:00

Bir ilimizde daha petrol heyecanı: Burası da neden Şırnak olmasın?

Kaynak: Ahaber

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Şırnak'tan sonra Adana'da da petrol heyecanı yaşanıyor. Prof. Dr. Esat Arslan, Adana'nın Ceyhan ilçesi Soysalı Mahallesinde 9 ayrı kuyudan aktif bir şekilde petrol çıkarıldığını ve bunların rafine edildiğini belirtti. İşte detaylar...

Türkiye 'Burada petrol yok' denilerek kapatılan kuyuları bir bir geri açıyor.

Adana'da "petrol yok" denilerek üzeri kapatılan kuyular yeniden açılıyor. Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan onu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ahaber'de yer alan habere göre; Prof. Dr. Esat Arslan, Adana'nın Ceyhan ilçesi Soysalı Mahallesinde 9 ayrı kuyudan aktif bir şekilde petrol çıkarıldığını ve bunların rafine edildiğini aktararak, "9 tane kuyunun açılmış olması, günde 2 bin varile yükselmiş olması gerçekten gurur veriyor. Şırnak'taki ile beraber Türkiye'de 100 bin varile çıkmış olmak gerçekten önemsenecek bir durum. Türkiye'nin yüzde 12 petrol ihtiyacını karşılayabilir bir seviyeye gelmemiz hakikatten üzerinde durulması gereken çok önemli olgulardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.

Eyüp Taşman ve Mehlika Taşman isimlerini özelikle belirten Arslan, "Türkiye'nin ilk jeologlarındandır. Ceyhan ve Seyhan nehirlerini birebir Nijerya ile karşılaştırıyor. Adana Havzasını, birincisi içerisinde bulunduğumuz Seyhan-Ceyhan nehirleri, ikincisi İskenderun, üçüncüsü de Hatay'da tarihin ilk evresinden be ri yanan kayalar diye ifade ettiğimiz bölgelerin içinde bulunduğu yöre olmak üzere 3 ayrı bölgeye ayırıyor.

Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan'ın ifadeleri şu şekilde;

"İki olgu çok önemli. 1954 tarihinde petrol kanununun çıkmış olması. Bu baya ciddi bir şekilde önümüzü açan bir olgu olmuştur." Bu olay gittikçe gelişecektir. Petrole gitmemiz lazım. Buluyoruz işte. Şırnak'taki durumu herkes biliyor. Burası da neden Şırnak olmasın?
Etiketler : petrol rezerv kuyu
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