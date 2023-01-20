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20 Ocak 2023 Cuma 12:35:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 12:35:00

BinBin'e mikromobilite dünyasının en iyi operatörü ödülü

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BinBin, Micromobility World organizasyonu tarafından bu yıl ilki düzenlenen Riders Choice Awards'ta “En İyi Operatör” ödülüne layık görüldü.

Mikromobilite alanının öncü şirketlerinden BinBin, teknolojiden aldığı güçle, geniş kitlelerin hizmetine sunduğu sürdürülebilir ve pratik ulaşım çözümleri ile yeni bir ödüle daha hak kazandı.

Micromobility World organizasyonu tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen ve ulaşım dünyasının geleceğini temsil eden mikromobilite alanında dünyanın en iyilerini belirleyen Rider's Choice Awards'ta 24 kategoride çeşitli ödüller sahiplerini buldu. Tüm dünyada on binlerce mikromobilite kullanıcısının oylarıyla en iyilerin belirlendiği organizasyonda BinBin tüm rakiplerinin önüne geçerek "En İyi Operatör" ödülünü aldı.

BinBin CEO'su Kadir Abdik, ödüle ilişkin değerlendirmesinde, "Ulaşımda hep birlikte büyük dönüşüme şahitlik ediyoruz. Mikromobilite, bugün tüm dünyada çevreye, topluma, pratik ve sürdürülebilir bir yaşama katkılarıyla büyümeye devam ediyor. Üç yıl önce 20 scooter ile çıktığımız bu yolcukta bugün 5 ülkede 21 şehirde hizmet veren bir şirket haline geldik. Kullanıcılarımızın tercihine göre en iyi operatör olarak ödüllendirilmek bizi daha fazlasını yapmaya, daha iyisini yapmaya teşvik ediyor. Uluslararası çapta dünyanın pek çok yerinden binlerce kullanıcının oylamasıyla böyle saygıdeğer bir ödülün sahibi olmak bizler için gurur verici. Bize oy veren herkese ve ayrıca milyonlarca sürücümüze teşekkür ediyoruz. Onlara daha da iyi seyahat deneyimleri sunmak amacıyla hizmetlerimizi geliştirmek için daha çok çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

BinBin Hakkında:

BinBin, kısa mesafeli yolculukları eğlenceli hale getiren, çevreci ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunan bir teknoloji markasıdır. Akıllı şehir teknolojileri ve mikro-mobilite alanında hizmet veren BinBin, 2019 yılında üniversite kampüslerinde başladığı operasyonlarını 2020 yılı itibari ile şehirlere taşıma kararı alarak, trafikten sıkılan kullanıcılara pratik ve sürdürülebilir bir ulaşım seçeceği sunar. Çevreye duyarlı teknolojiler geliştirerek karbon salınımını azaltmayı amaçlayan BinBin, gelecek nesiller için duyarlılık ve hassasiyet ile çalışmalarını sürdürmektedir. Mevcutta İstanbul, İzmir, Konya, Kayseri, Antalya, Eskişehir, Samsun, Adana, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Uşak, Sakarya şehirlerinde kullanıcıya hizmet vermektedir. Bulgaristan, Bosna Hersek ve Azerbaycan operasyonları ile mikromobilite alanında yurt dışına açılan ilk şirket olan BinBin, her geçen gün ağını genişletmeye devam etmektedir.

Etiketler : binbir mikromobilite operatör kadir abdik riders choice awards ödül
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