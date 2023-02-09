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09 Şubat 2023 Perşembe 15:37:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 15:37:00

BİM'den deprem bölgesinde 100'ü aşkın mağazasında bedava ürün dağıtımı

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Türkiye büyük deprem felaketinin şokunu yaşarken yardım çalışmaları hızlanıyor. Deprem bölgesine tırlarla acil ihtiyaç malzemeleri gönderen BİM, bölgede 100'ün üzerinde mağazasında depremzedelere güvenlik güçlerinin gözetiminde temel ihtiyaç ürünlerini ücretsiz dağıttı.

08 Şubat 2023, İstanbul. Başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Adıyaman ve Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu Anadolu'yu ağır bir şekilde vuran, son yılların en büyük deprem felaketinin ardından depremzedelere yardım için zamana karşı mücadele ediliyor.

İlk andan itibaren yardım çalışmalarına destek veren BİM resmi kurumlarla işbirliği içinde 20 bin adedin üzerinde battaniye, tek kişilik ve çift kişilik yorganlar, çocuklar için binlerce yorgan, battaniye, atkı, bere, eldiven, sweatshirt, polar, kışlık oduncu gömlek, ayakkabı, yetişkinler için üst ve alt polarlar, kazaklar ve ısıtıcılardan oluşan 100 bine yakın ihtiyaç malzemesini TIR'larla bölgeye gönderdi. Ayrıca afet bölgesindeki depolarından AFAD aracılığıyla temel ihtiyaç maddeleri sevkiyatına da devam ediliyor.

BİM deprem bölgesindeki yüzden fazla mağazasında da temel ihtiyaç ürünlerini güvenlik güçlerinin gözetiminde halka ücretsiz dağıttı.

BİM de depremden ağır etkilendi

Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremde çok sayıda BİM çalışanı yaşamını yitirirken, 60'ın üzerinde çalışanı hâlâ enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Bölgede bulunan BİM mağazalarından yaklaşık 500'ü ağır hasar gördü. BİM azami sayıda mağazayı tekrar açabilmek için çalışmalarını hızla sürdürüyor.

BİM'den yapılan açıklamada öncelikli hedeflerinin bölge halkının günlük hayatındaki ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapabilmesi için mağazaları çalışabilir duruma getirmek olduğu belirtildi.

Etiketler : bim deprem mağaza bedava ürün

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